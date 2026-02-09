Federico a las 8: Feijóo y Abascal deben respetar a sus votantes

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: El análisis sesudo de las elecciones de Rosa VillacastínSanti González comenta el análisis de los resultados en Aragón de mentes tan sesudas como la de Rosa Villacastín.
- Federico a las 8: Feijóo y Abascal deben respetar a sus votantesFederico analiza los resultados en Aragón que demuestran cómo PP y Vox están llamados a entenderse. ¿Estarán a la altura Feijóo y Abascal?
- Federico a las 7: El futuro del PP pasa por Vox, o no seráFederico analiza los resultados de las elecciones en Aragón donde el PP ha ganado, perdiendo dos escaños, y está obligado a pactar con Vox.
- Los titulares de la prensa del día 09/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los resultados en Aragón.
- Federico a las 6: La derecha gana en Aragón, ¿y ahora qué?Federico analiza los resultados en Aragón donde Vox ha duplicado sus escaños mientras el PP ha bajado dos. ¿Se entenderán o será como en Extremadura?
- Prensa Económica: El dato que hunde a la izquierda ecologista: el 92% del PIB mundial crece sin disparar las emisionesFederico y Luis F. Quintero comentan el informe de la ECIU.
- Las Noticias de la Mañana: Andalucía evita la catástrofe tras una gestión ejemplarFederico y el equipo de La Mañana comentan la gestión del temporal en Andalucía.
- El programa de Cuesta: Sánchez enfrenta su mayor miedo, las primeras elecciones de 2026Carlos Cuesta presenta una nueva edición del Programa de Cuesta con las elecciones como protagonista.
- Entrevista con Javi Ortiz, autor del libro 'Los mejores años del All-Star'Entrevista con el periodista Javier Ortiz, autor del libro 'Los mejores años del All-Star', recientemente publicado.
- Entrevista con Laura GilEntrevista con Laura Gil, pívot internacional española que juega por primera vez en su carrera en el equipo de su tierra, el Hozono Global Jairis.
- Suscríbase a los podcast