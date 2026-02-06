Federico a las 8: Última hora del temporal en Andalucía

Últimos audios
- Madrid es Noticia: El audio del alcalde de Móstoles: "Tú nunca me has pedido nada"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Entrevista a Marc UrgellLuis F. Quintero analiza con Marc Urgell por qué España vive una situación crítica.
- Kilometro Cero: Varapalo judicial a la DGTJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- 'Forrest Gump' (1994): tonterías, sátira, tragedia y la película de la que no puedes bajarEl podcast de esRadio debate si la obra de Robert Zemeckis sigue emocionando hoy, pese a las críticas por su visión conservadora del relato.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'Tres adioses', aferrarse a la vida con esperanzaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: El victimismo de la princesa Ingrid provoca un terremoto en NoruegaFederico e Isabel González comentan la actualidad del corazón con Emilia Landaluce y Bea Cortázar.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: ¿Y si en Aragón como en Extremadura no hay acuerdo PP-VOX?Federico analiza con Inda y Vidal-Quadras las opciones de gobierno en Aragón, donde las elecciones las ganaría el PP pero sin mayoría absoluta.
- Prohibido Contar Ovejas: ¿Dónde lo escuchaste primero?Del regreso de Clawfinger al estreno de Primate y el salto BASE de Miguel Ángel Silvestre: un exhaustivo repaso a la actualidad cultural del momento.
