Federico a las 8: PP y VOX se enzarzan en la recta final de la campaña en Aragón

- Madrid es Noticia: Ayuso tilda de "caso fabricado" la acusación de acoso sexual contra el alcalde de MóstolesGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Nuevo ataque del Gobierno contra las nuclearesLuis F. Quintero y su equipo analizan la persecución del Gobierno a las nucleares.
- La Bolsa 05/02/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Kilometro Cero: Cámara para alergias del Ramón y Cajal y ferias Intergift, Bisutex y MomadJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Belleza: Glosse, cósmetica natural balinesaTeresa de la Cierva trae a María Rodríguez, fundadora de BLOSSE, una marca de cosmética natural.
- Belleza: Nattan, fusión de ciencia y naturaleza a través de infusionesTeresa de la Cierva trae a Carmen Rebel, directora general de Nattan
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Los mensajes entre Mette-Marit y Epstein que sugieren demasiada intimidad entre ambosLa Crónica Rosa, presentada por Federico Jiménez Losantos e Isabel González, ha contado con la colaboración de Daniel Carande y Bea Miranda.
- Tertulia de Federico: 'El País' sale al rescate del PSOE de Salazar con un supuesto acoso a una ex concejal del PPFederico analiza con Maite Rico y Carlos Cuesta cómo El País equipara los acosos sexuales en la cúpula del PSOE con un supuesto caso en Móstoles.
- La República de los Tonnntos: La lección económica que debería aprender BroncanoSanti González comenta la renovación de Broncano en TVE con una subida cuantiosa de su ya millonario sueldo a costa de los contribuyentes.
