Federico a las 8: PP y VOX se enzarzan en la recta final de la campaña en Aragón

Federico analiza la recta final de la campaña en Aragón donde Vox ha pasado al ataque frontal contra el PP y éste pide un gobierno de Azcón fuerte.

