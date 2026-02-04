Menú
Federico a las 8

Federico a las 8: Puente culpa al clima y al PP del caos ferroviario

Federico analiza las sorprendentes declaraciones de Óscar Puente que sigue sin asumir su responsabilidad en la muerte de 46 personas en Adamuz.

Es la Mañana de Federico

