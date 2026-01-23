Federico a las 8: Sánchez intenta repartir las culpas del accidente en Adamuz

Últimos audios
- Por fin es viernes: 'Hamnet', "Una hora de dolor, pero la media hora final es magistral"Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Valeri rectifica a Álvaro Muñoz Escassi tras retirar su denuncia: "No podía desmentir mi verdad"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Ana Mateu, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.
- El Primer Palo (22/01/2026); Programa completo; la nueva lesión de PedriTertulia con Paco Rabadán, Sergio Fernández y Paul Tenorio
- El Primer Palo (22/01/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (22/01/2026); Comentario de Juanma; Alvaro ArbeloaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- La Bolsa 23/01/26Luis Fernando Quintero nos trae la apertura del parqué madrileño.
- Tertulia de Federico: Corrupción, incompetencia y sectarismo, un cóctel mortalFederico analiza con Carlos Cuesta y Vidal-Quadras los avances de la investigación que apuntan a un mal mantenimiento por parte del Gobierno.
- La República de los Tonnntos: La postura de la nueva fiscal general en el caso de Julio IglesiasSanti González comenta la postura de Teresa Peramato que está "empatando" con Álvaro García Ortiz.
- Federico a las 8: Sánchez intenta repartir las culpas del accidente en AdamuzFederico analiza cómo Sánchez y Óscar Puente están intentando repartir las culpas del accidente en Adamuz para no asumir responsabilidades.
- Las Noticias de La Mañana: El Gobierno de Sánchez prepara un funeral laico mientras las víctimas los llaman "asesinos"Federico comenta cómo el Gobierno, como ya ocurriera con la Dana, prepara un funeral laico. Los familiares de las víctimas piden "que paguen".
