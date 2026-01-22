Federico a las 8: Óscar Puente es incapaz de explicar y resolver el caos ferroviario

Últimos audios
- Belleza: Sclinic, dermatología clínica y estéticaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con las Doctoras Segurado y Castellanos.
- Boletín de las 12:00Noelia Batista resume toda la actualidad.
- Belleza: Studio AranoaFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Ignacio Aranoa, director de Studio Aranoa.
- La República de los Tonnntos: Reacciones el accidente de AdamuzSanti González comenta las sorprendentes declaraciones de la reina Letizia desde Adamuz.
- Federico a las 8: Óscar Puente es incapaz de explicar y resolver el caos ferroviarioFederico analiza la comparecencia de Óscar Puente que se escudó con técnicos para no explicar las verdaderas causas del accidente.
- Crónica Rosa: Julio Iglesias denuncia la indefensión de la justicia españolaFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos y Emilia Landaluce
- Tertulia de Federico: Oscar Puente gana tiempo a costa de liarlaFederico analiza la comparecencia de Óscar Puente junto a Luis Herrero, Dieter Brandau y Rosana Laviada.
- La Bolsa: El alivio de Trump dispara el IBEXFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 7: Caos ferroviario en EspañaFederico analiza el caos ferroviario que vive España con dos accidentes mortales en pocos días y una nefasta gestión de Óscar Puente.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en las "explicaciones" de Óscar Puente.
