Federico a las 8: El Gobierno culpa a Rajoy de su fallida gestión

Últimos audios
- Federico a las 8: El Gobierno culpa a Rajoy de su fallida gestiónFederico analiza la estrategia del Gobierno de Sánchez culpando al de Rajoy de su caótica gestión sin PGE y sin inversión en mantenimiento.
- La República de los Tonnntos: La izquierda del 11-M, 'Ayuso asesina', la Dana... pide ahora no politizar el accidenteSanti González comenta la hipocresía de la izquierda que siempre usa las tragedias llamando asesinos a los del PP pide ahora "no politizar".
- Federico a las 7: Accidente mortal en RodaliesFederico analiza cómo tan sólo unos días después del trágico accidente de Adamuz, un nuevo accidente ferroviario deja un fallecido.
- Prohibido Contar Ovejas: Doble o nadaEntre ases de picas, cartas marcadas y un "Poker Face", la música juega a ganar, perder y volver a apostar sin mirar atrás.
- Prensa económica: Los descarrilamientos de trenes se disparan más de un 200% con SánchezFederico comenta con Luis F. Quintero cómo los descarrilamientos de tren se han disparado más de un 200% durante el mandato de Pedro Sánchez.
- Las Noticias de La Mañana: ADIF desmanteló en julio la unidad de prevención de accidentes en infraestructurasFederico comenta como el Ministerio de Transportes desmanteló la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes en Infraestructuras en julio.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en el nuevo accidente ferroviario, ahora en Cataluña, que deja un fallecido.
- Federico a las 6: Un fallecido en otro accidente ferroviario, ahora en CataluñaFederico analiza el nuevo accidente ferroviario y el desastre de gestión de Óscar Puente desde que es ministro del ramo.
- El Primer Palo (20/01/2026); programa completo: El Real Madrid golea en ChampionsTertulia con Sergio Fernández; Alfredo Somoza, y María Trisac.
- Las consecuencias económicas del sanchismo: ¿De verdad España invierte lo suficiente en infraestructuras?Carlos Cuesta analiza con Domingo Soriano los datos sobre el dinero dedicado al mantenimiento y reforma de nuestras vías y carreteras.
