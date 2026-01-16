Federico a las 8: María Corina y Cayetana, referentes de la libertad

Últimos audios
- Federico entrevista a Eitan Horn, ciudadano argentino-israelí que fue secuestrado por HamásFederico entrevista a Eitan Horn, un ciudadano argentino-israelí secuestrado por la banda terrorista Hamás durante 738 días.
- La República de los Tonnntos: Ridículo de Echenique al intentar atacar a Julio IglesiasSanti González comenta el ridículo de Pablo Echenique al atacar a Julio Iglesias y Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico.
- Federico a las 8: María Corina y Cayetana, referentes de la libertadFederico analiza la reunión de María Corina Machado con Donald Trump en la Casa Blanca y el repaso de Cayetana al Gobierno en el Congreso.
- Prohibido Contar Ovejas: Hostión culturalDel punk de Kid Kapichi a la ciencia ficción en el María Guerrero, exploramos la vanguardia artística y homenajeamos a Bob Weir.
- Las Noticias de La Mañana: De "Barbie Gaza" a "Barbie Promotora", Sánchez anuncia viviendas que nunca construyeFederico y Rosana Laviada analizan la última farsa de Sánchez: anuncios falsos, regalos electorales y un banco para financiar la corrupción.
- Prensa económica: La última ocurrencia de Sánchez, un "fondo soberano"La prensa salmón recoge la última ocurrencia de Sánchez de crear un "fondo soberano" para repartir dinero a costa de aumentar deuda.
- Federico a las 7: Montero y Aagesen "no saben nada" de la SEPIFederico analiza lo dicho por las ministras en el Senado sobre la SEPI tras la detención del hombre fuerte de Montero.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en la bochornosa sesión del Congreso sobre Venezuela sin el Gobierno.
- Federico a las 6: Sánchez siguirá repartiendo dinero con un "fondo soberano"Federico analiza el anuncio de Sánchez de crear un fondo soberano gestionado por el ICO tras el fin de las ayudas europeas.
- Tertulia de Cuesta: la reunión de Trump y Machado y el futuro de VenezuelaCarlos Cuesta analiza con Teresa Gómez y Raúl Vilas la última hora sobre la reunión de María Corina Machado y Donald Trump en la Casa Blanca.
