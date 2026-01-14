Federico a las 8: La izquierda corrompe el feminismo y desprotege a las mujeres

Últimos audios
- Crónica Rosa: Caso Julio Iglesias: De acoso sexual a abuso laboralFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Ana Redondo: la Montero del PSOEFederico con Rosana Laviada y Marhuenda critican que la ministra de Igualdad pida investigar a Julio Iglesias tras callar ante los casos en el PSOE.
- Prohibido Contar Ovejas: Los Gangsters de Martin Scorsese: Parte IIDe Infiltrados a El irlandés, Gangs of New York o El lobo de Wall Street, repasamos el Scorsese más criminal a ritmo de rock y blues.
- La Bolsa: El éxito de la renta fija con Buy and HoldFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Lo que dice Yolanda Díaz, que falseó su currículum, sobre la formación de los diputadosSanti González comenta las llamativas declaraciones de la vicepresidenta sobre la formación que deberían tener los diputados.
- Federico a las 8: La izquierda corrompe el feminismo y desprotege a las mujeresFederico desmonta el falso feminismo de la izquierda que guarda silencio con lo que ocurre en Irán o los abusos sexuales en sus partidos.
- Federico a las 7: Ana Redondo no cree a las mujeres socialistas, sí a las demandantes de Julio IglesiasFederico analiza cómo la ministra de Igualdad, que guardó silencio en los abusos sexuales del PSOE; pide ahora investigar a Julio Iglesias.
- Prensa económica: Sánchez recupera una ley del franquismo para controlar los alquileres por habitacionesFederico comenta con Luis F. Quintero el Real Decreto Ley que prepara el Ejecutivo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día cómo el plan de Zapatero para blanquear a la nueva dictadora venezolana, Delcy Rodríguez.
- Federico a las 6: La ministra de Igualdad, que ignoró los abusos sexuales del PSOE, pide investigar a Julio IglesiasFederico analiza cómo Ana Redondo, que guardó silencio en los casos de abusos sexual en el PSOE, pide ahora investigar al cantante.
- Suscríbase a los podcast