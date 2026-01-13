Federico a las 8: Sánchez agita la crisis de la vivienda para confrontar con sus socios

Últimos audios
- Libros: 'Amor y sexo en España contado para escépticos'Federico e Isabel hablan con Andrés Amorós del libro Amor y sexo en España contado para escépticos, de Juan Eslava Galán.
- Hablamos con Perla Della Nave sobre Vericat, con nueva clínica en BilbaoFederico e Isabel González hablan con Perla Della Nave, directora de la clínica Vericat, con nueva clínica en Bilbao.
- Crónica Rosa: Julio Iglesias: Verdad o caza de brujas?Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Miranda y Paloma Barrientos.
- Prohibido Contar Ovejas: Los gangsters de ScorseseDe Malas calles a Uno de los nuestros y Casino, recorremos el cine gangster de Scorsese a través de sus canciones más icónicas.
- Tertulia de Federico: Sánchez y su séptimo plan de viviendaFederico analiza con Rosana y Tomás Cuesta el nuevo decreto ley con el que intervendrá el mercado de alquiler.
- La Bolsa: El Ibex 35 avanza un 0,37% mientras el mercado vigila la guerra Trump-PowellFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura de La Bolsa.
- La República de los Tonnntos: El puesto de entrenador del Real Madrid es fijo discontinuoSanti González comenta con Federico asuntos como la salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid.
- Federico a las 8: Sánchez agita la crisis de la vivienda para confrontar con sus sociosFederico analiza la última medida anunciada por Sánchez en materia de vivienda.
- Federico a las 7: Sánchez interviene los precios del alquiler… y no pasa nadaFederico analiza la última ocurrencia de Pedro Sánchez supuestamente para fomentar el alquiler y "frenar" la okupación.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en el anuncio de Sánchez "para fomentar el alquiler".
