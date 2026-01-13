Menú
Federico a las 8

Federico a las 8: Sánchez agita la crisis de la vivienda para confrontar con sus socios

Federico analiza la última medida anunciada por Sánchez en materia de vivienda.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Federico analiza la última medida anunciada por Sánchez en materia de vivienda.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado