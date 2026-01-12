Federico a las 8: Feijóo y Abascal arrasan a Sánchez

Últimos audios
- Fútbol es Radio: el Real Madrid compite, pero pierde ante el BarcelonaTertulia con Sergio Valentín, Luis Herrero, Jaime Ugarte, Isidoro San José y José Luis Garci.
- Editorial de Juan Pablo: Estruendoso silencio de la izquierda con IránJuan Pablo Polvorinos analiza la revuelta en Irán, mientras el Gobierno español prefiere defender al régimen que tiene sometida a la población.
- Madrid es Noticia: Almeida critica la tardanza del Gobierno en demoler los antiguos cuarteles de CampamentoJesús Sánchez repasa la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: Sánchez utiliza la financiación autonómica para seguir en MoncloaLuis F. Quintero y su equipo analizan la reforma de la financiación autonómica.
- Kilómetro Cero: Pobreza energéticaJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Recetuits: 'Madrid Cocktail: Memoria líquida de la capital'Federico y Alberto hablan con François Monti y Abraham Rivera.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Qué me pasa, doctor: Avances en el cáncer de mamaFederico, Isabel y el Dr. Enrique de la Morena hablan con Javier Cortés, oncólogo especializado en cáncer de mama.
- Crónica Rosa: Rocío Flores estudia demandar a su madreFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
