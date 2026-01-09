Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'Rental Family', "interpretada grandiosamente por Brendan Fraser"Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- El Primer Palo (08/01/2026); programa completo: El Real Madrid pasa a la final de la SupercopaTertulia con Paul Tenorio, Sergio Fernández y María Trisac.
- Crónica Rosa: Rocío Flores rompe su silencio tras la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián MadridIsabel analiza toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Tico Chao y Carlos Pérez Gimeno
- Tertulia de Federico: El gobierno fantasea con la idea de un ZP libertadorRosana Laviada analiza la actualidad política y la postura del Gobierno de Sánchez con Venezuela.
- ¿Qué tienen que ver el Pollo Carvajal y José Mourinho?Extracto de "Zapatero a tus negocios", 2º capítulo de La Radioteca sobre relaciones entre PDVSA y el PSOE.
- La Bolsa: Máximos históricos y empleo en EEUULuis Fernando Quintero trae la apertura del parqué madrileño que abre al alza y en máximos históricos y con la mirada en el dato de empleo en EEUU.
- Entrevista a Maite Araluce, presidenta de la AVTRosana Laviada entrevista a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo por el encuentro que tendrá en Washington.
- Entrevista a Carlo D'Ursi por 'El Santo': "La historia de María Magdalena sigue repitiéndose y mi abuelo fue testigo"Sergio Pérez entrevista al cineasta que ha hecho un documental sobre la figura de su abuelo, Carlo Fortunato, al que sus vecinos quieren hacer santo.
- Federico a las 8: ¿Pedirá Sánchez la extradición de los etarras acogidos en Venezuela?Rosana Laviada analiza la situación de los etarras residentes en Venezuela.
