Federico a las 8: Las elipsis del discurso del Rey

- Federico a las 8: Las elipsis del discurso del ReyRosana Laviada aborda con Sergio Heras la corrupción en el Gobierno que no nombró el Rey en su alocución.
- Prensa económica: Bruselas empieza a desmontar el andamiaje intervencionista de Von der LeyenFederico comenta con Luis F. Quintero los principales titulares de la prensa económica
- Las Noticias de La Mañana: PP y PSOE elogian el discurso del ReyRosana Laviada comenta las reacciones al discurso del Rey.
- Federico a las 7: Las claves del mensaje del ReyRosana Laviada analiza el discurso de Felipe IV y los puntos que se echaron en falta.
- Prohibido Contar Ovejas: ¡Feliz Navidad! Cuando las Pascuas también suena a leyendaDe clásicos eternos a giros inesperados: repasamos canciones navideñas firmadas por grandes artistas que convirtieron el villancico en historia pop.
- Entrevista a María Adánez por la T3 de 'Atasco': "España adolece de autoestima, solo tenemos cuando gana Rafa Nadal"Sergio Pérez entrevista a la actriz por la serie de Prime Video y trabajos como La que se avecina, Aquí no hay quien viva o su fichaje en Machos Alfa.
- Trucos para viajar: cómo meterlo todo en la maleta, superar el control del aeropuerto y evitar malas sorpresasEpisodio especial con ideas para hacer más cómodos los viajes y evitar alguno de los muchos problemas que puede surgir y arruinarnos las vacaciones.
- Música y Letra: Especial Nochebuena 2025Andrés Amorós nos deleita esta Nochebuena con piezas de Bach y Haendel como el Oratorio de Navidad: Jauchzet o El Mesías.
- Es Noticia: Sánchez se marcha de vacaciones mintiendoJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada, una vez más, en las mentiras de Pedro Sánchez.
- Fútbol esRadio; ¿Será capaz Xabi Alonso de sacar adelante su situación?Sergio Valentín modera la tertulia con Dani Blanco, Sergio Heras y Guillermo Domínguez
