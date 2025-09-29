Federico a las 8: La corrupción no le da plantón a Sánchez

Últimos audios
- Tertulia de Federico: ZP, el blanqueador de la ETAEl acceso a las actas de la negociación con ETA descubren a un presidente rendido ante los asesinos. Federico lo comenta con Alessia Putin y Rosell.
- Jiménez Losantos entrevista a Iván Espinosa de los Monteros sobre AteneaFederico entrevista al exdiputado de Vox y presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros.
- Prensa económica: Sánchez dispara en 10.717 euros la deuda por persona de cada españolLM publica un nuevo artículo de Rotellar sobre cómo Pedro Sánchez no para de hacer crecer la deuda pública española.
- Las Noticias de La Mañana: El este peninsular sigue en alerta con clases suspendidasFederico comenta la última hora del temporal que azota al este peninsular y aborda el problema de la inmigración ilegal.
- Federico a las 8: La corrupción no le da plantón a SánchezFederico aborda con Daniel Muñoz el calendario judicial más inmediato del Gobierno y del PSOE.
- La República de los Tonnntos: La "vileza" de Ana Alcalde la 'Barbie Gaza' de la flotillaSantiago González comenta cómo una de las protagonistas de la flotilla a Gaza dijo que las violaciones del 7-O son "un bulo".
- Federico a las 7: El sorprendente ataque de Felipe VI al ejército de IsraelFederico analiza junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo las noticias sobre la corrupción que infecta al gobierno.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en el plantón de Begoña Gómez al juez Peinado.
- Federico a las 6: Un año después de la Dana y Sánchez no ha hecho nadaFederico analiza el aniversario de la Dana sin que Sánchez haya tomado ni una sola medida y cómo Begoña ha plantado al juez Peinado.
- El Programa de Cuesta: de la cortina de humo de Sánchez a las pruebas contra BegoñaCarlos Cuesta analiza cómo Pedro Sánchez está creando una gran cortina de humo con Gaza para que no se hable de Begoña Gómez.
