Federico a las 7: La Justicia pone a prueba la versión de Sánchez sobre la invasión de Ceuta

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- El Primer Palo (05/08/2026): Programa completo; El Madrid cede con ViniciusTertulia con Paul Tenorio, Ignacio Escudero y Sergio Fernández.
- España en el mundo: ¿Cuál es la imagen que está dando nuestro país a nivel internacional sobre inmigración?Luis F. Quintero analiza junto con Nicolás P. de la Parte la postura de España ante la crisis reciente en Ceuta y sus repercusiones en el exterior.
- Tertulia de Cuesta: El Gobierno ignoró los avisos sobre la invasión en CeutaLuis F. Quintero analiza con Luca Costantini y Carmen Tomás la tardía reacción de Sánchez y las cesiones a Marruecos en Ceuta y Melilla.
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