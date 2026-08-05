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Federico a las 7

Federico a las 7: Europa se retracta y cierra filas con España y Marruecos

Daniel Muñoz analiza cómo los ministros de Exteriores de la UE han trasladado su "solidaridad" con España tras la invasión marroquí de Ceuta.

Es la Mañana de Federico

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