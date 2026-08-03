Menú
Federico a las 7

Federico a las 7: Sánchez se baña en La Mareta mientras Ceuta sigue tomada por los ilegales

Daniel Muñoz analiza cómo Pedro Sánchez ha iniciado sus vacaciones en Lanzarote mientras miles de inmigrantes ilegales siguen en Ceuta.

Es la Mañana de Federico

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado