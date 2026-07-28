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Federico a las 7

Federico a las 7: Sánchez aprovecha los incendios para evitar el fracaso en vivienda

Rosana Laviada analiza cómo Pedro Sánchez está aprovechando los graves incendios para evitar hablar de su fracaso con el decreto de vivienda.

Es la Mañana de Federico

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