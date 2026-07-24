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Federico a las 7

Federico a las 7: Emergencia Nacional en Madrid después de pedirlo la CAM

Rosana Laviada analiza cómo Interior declara la emergencia de interés nacional por los incendios en Madrid tras pedirlo Ayuso.

Es la Mañana de Federico

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