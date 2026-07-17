Federico a las 7: Begoña ante un jurado popular

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- Tertulia de Federico: "Están dando un golpe de Estado"Federico analiza con Carlos Cuesta y Tomás Cuesta cómo el Gobierno de Sánchez ha ido tomando todas las instituciones del país.
- Prensa económica: El Supremo obliga a los caseros a pagar la luz y el agua de los inquiokupasFederico analiza con Beatriz García la actualidad económica.
- Las Noticias de la Mañana: Feijóo respeta la decisión judicial sobre la amnistía de PuigdemontFederico y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana.
- La República de los Tonnntos: Lo que decía el propio Sánchez sobre la amnistíaSantiago González comenta las reacciones al aval del TJUE a la ley de amnistía cuando el propio Sánchez dijo que era "claramente inconstitucional".
- Prohibido Contar Ovejas: Nunca lo nuevo fue tan de siempreFelipe Couselo despide la temporada junto a su equipo con grandes recomendaciones de música, el mejor teatro de verano y los estrenos de cine.
- Clásicos del cine, estrenos y gastronomía bajo el cielo de Madrid en plena CibelesSergio Pérez entrevista a Nacho Martínez Useros, director de Cibeles de Cine, sobre uno de los cines de verano más espectaculares.
- Federico a las 8: El católico reino de las Dos SiciliasFederico comenta su nuevo podcast de Pensar la Vendée en el que habla de la destrucción masónica del católico Reino de las Dos Sicilias.
- Federico a las 7: Begoña ante un jurado popularFederico analiza la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que avala la decisión del juez Peinado de juzgarla con jurado popular.
- Los titulares de la prensa del día 17/07/26Vanessa Vallecillo y Luis Díaz repasan los titulares centrados en el aval de la Audiencia Provincial de Madrid de que Begoña sea juzgada con jurado.
- Federico a las 6: La cúpula de la Guardia Civil intentó boicotear a AyusoFederico analiza cómo la cúpula de la Guardia Civil intentó boicotear a Ayuso presionando al general jefe de Madrid para no acudir al 2 de Mayo.
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