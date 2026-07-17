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Federico a las 7

Federico a las 7: Begoña ante un jurado popular

Federico analiza la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que avala la decisión del juez Peinado de juzgarla con jurado popular.

Es la Mañana de Federico

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