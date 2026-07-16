Federico a las 7: Gibraltar: patera del narco

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- España en el mundo: ¿Qué beneficios tiene para nuestro país el fin de la verja entre España y Gibraltar?Carlos Cuesta y Nicolás P. de la Parte comentan el riesgo del último acuerdo de nuestro Gobierno con Reino Unido y las decisiones de Trump en Ormuz.
- Tertulia de Cuesta: El señalamiento de Villafañe a García Ortiz y las frases demoledoras de la sentencia del hermanísimoCarlos Cuesta, Carmen Tomás y Fran Carrillo comentan cómo el nº 2 del exfiscal general ha reconocido que le informó sobre la reunión de la cloaca
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