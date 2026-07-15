Federico a las 7: David Sánchez, delincuente

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- El Primer Palo (14/07/2026); programa completo: España está en la final del MundialTertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio, Alfredo Somoza, Látigo Serrano y María Trisac.
- Las consecuencias económicas del sanchismo: el gran riesgo que supone para las empresas el absentismo laboralCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan el problema de las bajas laborales en España y el tirón de orejas de Bruselas con los impuestos.
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