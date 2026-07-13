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Federico a las 7

Federico a las 7: Sánchez: del galgo de Paiporta a las cenizas de Los Gallardos

Federico analiza cómo tras 4 días Sánchez no ha viajado la zona en la que han muerto 12 personas. Fue visto por última vez en Londres con su hija.

Es la Mañana de Federico

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