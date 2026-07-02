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Federico a las 7

Federico a las 7: "¡No, no son españoles son argentinos!"

Federico analiza desmonta las mentiras del Gobierno que pretende alterar el censo electoral con la Ley de Nietos para aferrarse al poder.

Es la Mañana de Federico

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