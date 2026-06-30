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Federico a las 7

Federico a las 7: España '26: imputados de día y de noche

Federico analiza la avalancha de imputados en las diversas tramas de corrupción que afectan al Gobierno, los nuevos en el caso Sepi.

Es la Mañana de Federico

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