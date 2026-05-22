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Federico a las 7

Federico a las 7: ZP y sus hijas ya tienen las cuentas congeladas

Federico analiza cómo el juez Calama ha bloqueado las cuentas tanto de Zapatero como de sus hijas por los cobros de comisiones de Plus Ultra.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

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