Federico a las 7: ZP, el capo de la mafia

Últimos audios
- Los titulares de la prensa del día 20/05/26Daniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares centrados en la imputación de Zapatero.
- La República de los Tonnntos: ¿Fue un lapsus de María Jesús Montero con Zapatero?Santi González comenta una de las cosas dichas por Montero durante un mitin en presencia de Zapatero y la manipulación de TVE.
- Prohibido Contar Ovejas: La música en 'The Boys' (Part. II)De Billy Joel a Nirvana, las canciones de la producción de Vought parodian con saña la telebasura y la corrección política actual.
- Federico a las 8: Sánchez ordena blindar al imputado ZapateroFederico analiza la imputación de Zapatero y cómo Sánchez ha ordenado una campaña sincronizada para salvarle.
- Federico a las 7: ZP, el capo de la mafiaFederico analiza el contundente auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que imputa a Zapatero pertenencia a organización criminal.
- Prensa económica: Menús de diferentes tamaños y donación de alimentos: el plan del Gobierno para la hosteleríaFederico y Luis F. Quintero analizan las nuevas medidas de "buenas prácticas" que el Gobierno pretende imponer al sector de la hostelería.
- Federico a las 6: Zapatero no podría haber delinquido sin SánchezFederico analiza la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra y recuerda otros negocios con Venezuela como el de José Bono, ministro de Zapatero.
- El Primer Palo (19/05/2026); programa completo: Tensión entre Vinicius y MbappéTertulia con Paul Tenorio, Alfredo Somoza, Sergio Fernández y María Trisac.
- Tertulia Especial La Noche de Cuesta: Todas las claves para entender la 'trama Zapatero'Carlos Cuesta comenta con Dieter Brandau, Benjamín López y Miguel Ángel Pérez la imputación del expresidente del Gobierno socialista y las reacciones.
- Kelugares: GranadaLuis Herrero y Kelu Robles recorren la ciudad andaluza.
- Suscríbase a los podcast