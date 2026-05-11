Federico a las 7: Hantavirus, Sánchez encumbra a Mema e involucra a Ayuso

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- La República de los Tonnntos: Ningún ministro acude al funeral de los dos guardias civiles, a 'El Intermedio' al menos 6Santi González comenta cómo nadie del Gobierno fue al funeral por los guardias civiles muertos en la lucha contra el narco.
- Federico a las 8: Sánchez y Marlaska de burlan de la Guardia Civil tras la última tragedia contra el narcoRosana Laviada analiza cómo ningún miembro del Gobierno asistió al funeral por los dos guardias civiles muertos en la lucha contra el narco.
- Prensa económica: Alerta en la economía españolaLM publica un nuevo lunes negro de Rotellar en el que alerta de cómo se frena el consumo, la inversión y la construcción.
- Federico a las 7: Hantavirus, Sánchez encumbra a Mema e involucra a AyusoRosana Laviada analiza la gestión del gobierno de Sánchez con la crisis sanitaria del hantavirus tras la llegada del Hondius a Canarias.
- Las Noticias de La Mañana: Los 14 españoles del Hondius pasan su primera noche en MadridRosana comenta cómo los españoles que viajaban en el barco ya se encuentran en el hospital Gómez Ulla donde guardarán cuarentena.
- Los titulares de la prensa del día 11/05/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en la llegada del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a España.
- Federico a las 6: Ya está en Tenerife el Hondius, el crucero del hantavirusDaniel Muñoz analiza la llegada del crucero a Canarias y cómo está gestionando el Gobierno de Sánchez esta crisis sanitaria.
- Entrevista con Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne BilbaoEntrevista con Jaume Ponsarnau, entrenador de un Surne Bilbao flamante campeón de la FIBA Europe Cup y en un gran momento en la Liga Endesa.
- ZP, con P de Plus UltraEpisodio 4 | Nuevas pruebas y testimonios sitúan a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro del caso Plus Ultra.
- El peritoEpisodio 3 | El peritaje independiente encargado por el juzgado cuestiona el rescate a Plus Ultra y denuncia la concatenación de "casualidades".
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