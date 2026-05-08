Últimos audios
- Federico a las 8: Crisis del hantavirus, sin protocolo y sin planFederico analiza con Gonzalo Castañeda la improvisación del Gobierno de Sánchez en Canarias con el hantavirus.
- Prensa económica: La propaganda en RTVE continúa afirmando que los jóvenes viven mejorFederico comenta con Luis F. Quintero los principales titulares y noticias de la prensa económica.
- Las Noticias de La Mañana: La CAM tiene un plan para el hantavirus y el Gobierno a Fernando SimónFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad centrada en el hantavirus.
- Federico a las 7: Luzón, "fiscal anticorrupción a ratos"Federico analiza desde Lorca toda la actualidad y habla del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón por el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama.
- Los titulares de la prensa del día 08/05/2026Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias centradas en el hantavirus y el papel del Gobierno.
- Reportajes en Es la Mañana: El terremoto de Lorca, 15 años despuésVanessa Vallecillo habla con afectados por el terremoto sobre las ayudas y la herida psicológica que aún perdura
- Federico a las 6: El buque del hantavirus no llegará a puerto por presión de CanariasDaniel Muñoz comenta los principales asuntos de la actualidad centrada en la crisis del hantavirus.
- Prohibido Contar Ovejas: Lo de ahora, lo de siempreUn recorrido por la historia del pop, la evolución artística de las Spice Girls y el cine inmersivo de James Cameron en el documental de Eilish.
- La diana económica: El escándalo del Gobierno con el uso de los Fondos EuropeosCarlos Cuesta y Luis F. Quintero comentan el pago de pensiones desvelado por el Tribunal de Cuentas y el embargo por los impagos a las renovables.
- Tertulia de Cuesta: Los escándalos que rodean la gestión de la crisis del hantavirusCarlos Cuesta analiza la actualidad con Sandra León, Teresa Gómez y Carmelo Jordá.
- Suscríbase a los podcast