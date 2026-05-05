Federico a las 7: Ábalos, un adicto al sexo de pago que finge su particular 'Pretty Woman'

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- Ni olvido ni perdón: El PSN, de nuevo aliado de Bildu para rechazar iniciativas en NavarraCarlos Cuesta y Carlos Urquijo comentan el voto en contra socialista a la derogación de una disposición para la incorporación de Navarra al País Vasco
- Tertulia de Cuesta: del victimismo de Ábalos en su declaración al de García Ortiz cinco meses después de su condenaAlejandro Entrambasaguas y Juan Pablo Polvorinos analizan junto a Carlos Cuesta y Sandra León la actualidad nacional.
- Un experto en demografía vaticina el "reemplazo" por la inmigración: "La política migratoria de España es un disparate"Carlos Cuesta entrevista al experto en Demografía Alejandro Macarrón sobre un estudio que desvela que los españoles nativos serán cada vez menos.
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