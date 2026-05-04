Federico a las 7: Ábalos ante el TS

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- Federico a las 8: Aldama prueba la corrupción de SánchezFederico analiza las pruebas presentadas por Víctor de Aldama que apuntan a Pedro Sánchez.
- Federico a las 7: Ábalos ante el TSFederico comenta cómo Ábalos declarará hoy ante el TS donde se enfrentará a las preguntas del abogado de Aldama tras aportar pruebas concretas.
- Los titulares de la prensa del día 04/05/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la declaración de Ábalos, ¿se referirá a la financiación ilegal del PSOE?
- Prensa económica: España es de los países donde más cae la vivienda en propiedad de toda la Unión EuropeaFederico comenta con Luis F. Quintero la caída de la vivienda en propiedad en España.
- Federico a las 6: El turno de Ábalos que se enfrentará al abogado de AldamaFederico analiza cómo Ábalos declara hoy en el TS por el caso mascarillas justo después de que Aldama haya aportado pruebas de la corrupción.
- Las Noticias de La Mañana: La Conferencia Episcopal permite el ataque a la cruz del Valle de los CaídosFederico analiza la deriva de la jerarquía eclesiástica española.
- Reportajes en Es la Mañana: El Gobierno inicia la alarma nuclearCoincidiendo con el 40 aniversario de Chernóbil, el Gobierno ha llevado a cabo varios simulacros por escape nuclear en 5 provincias con centrales.
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