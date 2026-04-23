Federico a las 7: Abascal provoca a Feijóo mientras firma en Extremadura y Aragón

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- Federico a las 8: Koldo dibuja la caja B del PSOEFederico comenta cómo el juicio va desvelando los detalles de la corrupción del PSOE.
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- Los titulares de la prensa del día 23/04/26Daniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares del día centrados en los acuerdos entre PP y Vox tanto en Extremadura como en Aragón.
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- Prensa económica: El colapso del alquiler traspasa Barcelona: desaparece la oferta en Tarragona y en HospitaletFederico analiza el colapso del alquiler en Cataluña: las restricciones de precios hunden la oferta un 43% en Barcelona.
- De acantilados, ballenas o volcanes a arrecifes y playas con su propia iglesia: maravillas del AtlánticoEl Placer de Viajar explora esta semana el sur de Tenerife y Pernambuco, desvelando secretos de la isla y el paraíso tropical de Porto de Galinhas.
- Las Noticias de La Mañana: Rajoy declara en la Audiencia Nacional por el caso KitchenFederico analiza la declaración de Rajoy en la Audiencia por el caso Kitchen y la salida de Zapatero en defensa de Begoña Gómez.
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