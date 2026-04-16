Federico a las 7: Los métodos mafiosos de extorsión de Bolaños

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- Tertulia de Federico: Adamuz: las víctimas hablan a PuenteRosana Laviada analiza con Rubén Arranz, Raúl Vilas y Bieito Rubido la petición de dimisión de Óscar Puente por parte de las víctimas de Adamuz.
- Notas (musicales) a pie de página: Coachella, sus excentricidades y la buena músicaEl macroevento californiano sucumbe al mercado del 'like' y la corrección política, salvado solo por la cruda energía de leyendas como la Iguana.
- Las cosas de Palacios: El dúo viral de math rock Angine de PoitrineUn repaso por la complejidad rítmica y el sonido analógico, desde los pioneros Don Caballero hasta la hipnosis psicodélica de los actuales Meule.
- Prohibido Contar Ovejas: Una de torreznos en los Cayos con bikini de lentejuelasEl espacio de Felipe Couselo censura el postureo en Coachella y ensalza a leyendas como Iggy Pop frente a la vacuidad de los nuevos ídolos de masas.
- La República de los Tonnntos: Sánchez, China y la doble vara de medirantiago González comenta la estrategia de Pedro Sánchez con China y deriva política marcada por la conveniencia personal y la polémica.
- Entrevista a Alma Ezcurra por la regularización masiva de Pedro SánchezRosana Laviada entrevista a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP sobre la preocupación en Europa por la regularización masiva.
- Federico a las 7: Los métodos mafiosos de extorsión de BolañosRosana Laviada analiza la campaña del ministro de Justicia contra el juez Peinado y la preocupación en Europa por la regularización masiva de Sánchez.
- Federico a las 8: Oscar Puente: el ministro feliz que no escucha a las víctimasRosana Laviada analiza el bochornoso espectáculo de Óscar Puente.
- Prensa económica: El tercer truco de Sánchez para inflar el empleo: la regularización masiva de inmigrantesRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno.
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