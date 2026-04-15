Federico a las 7: Sánchez y el régimen Chino, otra desgracia para España

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- Federico a las 7: Sánchez y el régimen Chino, otra desgracia para EspañaFederico analiza el viaje de Pedro Sánchez a la dictadura china donde se ha reunido con Xi Jinping y donde ha conocido el procesamiento de Begoña.
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- Prensa económica: La Comisión del Apagón señala un factor clave y reclama la "revisión integral" del reglamentoFederico analiza las conclusiones de la Comisión del Apagón.
- El Primer Palo (14/04/2026); programa completo: El Atleti elimina al Barça de la ChampionsTertulia con Sergio Fernández, Látigo Serrano, Paul Tenorio y María Trisac.
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