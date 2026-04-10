Federico a las 7: Tacos de billetes entran y salen de Ferraz

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- Los titulares de la prensa del día 10/04/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en cómo el PSOE está cada vez más cerca del banquillo por financiación ilegal.
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- Prensa económica: El centro de operaciones de la selección española en EEUU, bajo la lupa por los impagos de SánchezFederico comenta con Luis F. Quintero que la escuela de la selección española en EE.UU. ha sido notificada por impagos de Sánchez a las renovables.
- Las Noticias de La Mañana: El "fracaso" de Rufián y MonteroFederico analiza el esperpéntico acto de Gabriel Rufián e Irene Montero en la Universidad Pompeu Fabra.
- Los mártires de la Segunda República y la Guerra CivilEntrevista al historiador Javier Paredes, autor del libro "¡Hasta el cielo!, sobre los miles de mártires españoles.
- El Primer Palo (09/04/2026); programa completo: Comunicado del Barça por el arbitrajeTertulia con Paul Tenorio, Sergio Fernández y María Trisac.
- La diana económica: Los negocios de Sánchez en su enésimo viaje a ChinaCarlos Cuesta y Luis F. Quintero analizan los acuerdos del presidente en su visita al gigante asiático, y los nuevos audios de REE sobre el apagón.
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