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Federico a las 7

Federico a las 7: Sánchez se ríe de Trump y éste señala a España

Rosana Laviada comenta cómo Sánchez trata de crear un conflicto con EEUU para distraer la atención sobre la corrupción de su entorno.

Es la Mañana de Federico

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