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- Federico a las 7: Abascal asegura que estarán en los gobiernos y Ayuso avisa: "El voto no es de nadie"Federico analiza cómo Abascal dice ahora que estarán en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León tras haberse ido hace un año.
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