Federico a las 7

Federico a las 7: Sánchez y Orban, los problemas de Von der Leyen

Rosana Laviada comenta cómo el "No a la guerra" de Sánchez le aleja de la presidenta de la Comisión Europea.

