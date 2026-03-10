Federico a las 7: Sánchez y Orban, los problemas de Von der Leyen

Últimos audios
- Tertulia de Federico: La descomposición de EspañaRosana Laviada analiza con Raúl Vilas, Bieito Rubido y Francisco Rosell el hundimiento de España y otros temas de la actualidad política.
- El Primer Palo (09/03/2026); Comentario de Juanma; Laporta. la caverna está en BarcelonaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- El Primer Palo (09/03/2026); Football is coming home; la final de Recopa Tottenham - Atlético 1963Dani Blanco nos recuerda el único precedente en Europa entre los dos equipos antes del partido del Metropolitano
- La Bolsa: Palabras balsámicas de Trump para los mercadosRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Las Noticias de la Mañana: Vox, sorprendido por la denuncia de Ortega Smith contra el partidoRosana Laviada comenta la nueva crisis interna en el partido que lidera Santiago Abascal.
- La República de los Tonnntos: El atestado fantasma de la fiesta ilegal de Felipe SiciliaSantiago González comenta la desaparición del atestado de la fiesta ilegal del socialista Felipe Sicilia y otros asuntos.
- Federico a las 8: Teresa Peramato, defensora del "Sí es sí", se equivoca en los datosRosana Laviada comenta las declaraciones de la fiscal general del Estado sobre la ley que rebajó las penas a violadores y maltratadores.
- Federico a las 7: Sánchez y Orban, los problemas de Von der LeyenRosana Laviada comenta cómo el "No a la guerra" de Sánchez le aleja de la presidenta de la Comisión Europea.
- Los titulares de la prensa del día 10/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa centrada en Von der Leyen.
- Federico a las 6: Trump dice que la guerra en Irán podría terminar prontoDaniel Muñoz comenta la situación de la guerra en Irán y cómo está afectando a la economía mundial y otros asuntos de la actualidad.
