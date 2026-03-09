Federico a las 7: Fracasa el intento de Sánchez de contaminar el 8M

Últimos audios
- Recetuits: Las mejores queserías de EspañaIsabel González y Alberto hablan de las mejores queserías de España: de Jaén a Galicia, pasando por Albacete y la Sierra de Guadarrama.
- Qué me pasa, doctor: Victoria Trasmonte, intensivista de la Fundación Jiménez DíazIsabel González entrevista a Victoria Trasmonte, intensivista de la Fundación Jiménez Díaz.
- Crónica Rosa: Kiko Rivera e Isabel Pantoja acercan posturas mientras Irene Rosales revive las infidelidadesIsabel González comenta la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar, Bea Miranda y Carlos Pérez Gimeno.
- Tertulia de Federico: Sánchez arrastra a las mujeres socialistas al ridículo absolutoRosana Laviada analiza con Pablo Planas, Ignacia de Pano y Dieter Brandau el 8M y entrevista a José Ángel Antelo, exlíder de Vox en Murcia.
- Entrevista a José Ángel Antelo, exlíder de Vox en MurciaRosana Laviada entrevista al exlíder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.
- La República de los Tonnntos: La "extraordinaria majadería" de Ramón EspinarSantiago González comenta cómo la izquierda defiende a Sánchez en su enfrentamiento dialéctico con Trump y otras paridas de tonnntos patrios.
- Federico a las 8: El feminismo no quiere mirar a Irán, Mojtaba Jamenei nuevo AyatoláRosana Laviada comenta el cambio de líder en Irán y cómo las feministas callan ante los atropellos del régimen contra las mujeres.
- Prensa económica: La pobreza en España aumenta con Sánchez: los datos del desastreRosana Laviada analiza con Luis F. Quintero el empobrecimiento de los españoles.
- Las Noticias de La Mañana: El Tribunal de Cuentas ocultó irregularidades de Barrabés para proteger a Begoña GómezRosana Laviada comenta la revelación de Libertad Digital: el Tribunal de Cuentas ocultó irregularidades de Barrabés para proteger a Begoña Gómez.
- Federico a las 7: Fracasa el intento de Sánchez de contaminar el 8MRosana Laviada comenta la jornada del 8M y cómo Pedro Sánchez ha fracasado al intentar contaminarlo.
