Federico a las 7: Sánchez miente

Últimos audios
- Hablemos con...: Rodrigo Gomes y Gonzalo Carpintero sobre el éxito del Novotel Valencia LavantFederico charla con Rodrigo Gomes, director del Novotel Valencia Lavant, y Gonzalo Carpintero, jefe del grupo hotelero Odyssey
- El Primer Palo (05/03/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (05/03/2026); Comentario de Juanma; Julen Guerrero critica al MadridJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Tertulia de Federico: Sánchez y su 'No a la Guerra'Federico comenta la nueva mentira de Sánchez con Rosana Laviada, Alejandro Vara y Marhuenda en la tertulia especial desde Valencia.
- Jiménez Losantos entrevista a Juanfran Pérez-LlorcaFederico entrevista al presidente de la Generalidad Valenciana en el programa especial de Es la Mañana desde Valencia.
- Federico a las 8: 'No a la guerra', otra trola de SánchezFederico analiza el nuevo juego de trilerismo de Pedro Sánchez con la guerra de Irán y la participación de España.
- Prensa económica: Preocupación por la evolución de la inflación por IránFederico comenta con Luis F. Quintero la actualidad económica centrada en el aumento de la inflación y del precio del gas y la gasolina.
- Las Noticias de La Mañana: ¿Qué está pasando en Vox?Federico y el equipo de La Mañana analizan las otras noticias de la actualidad centradas en la expulsión de Ortega-Smith y la situación de Antelo.
- Federico a las 7: Sánchez mienteFederico analiza cómo Sánchez ha vuelto a mentir al enviar una fragata de apoyo a las operaciones en Irán tras desenterrar el No a la Guerra.
- Los titulares de la prensa del día 06/03/26Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro el teatro y la farsa de Sánchez con los ataques a Irán.
