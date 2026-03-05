Últimos audios
- Federico a las 8: "Sánchez vuelve a instrumentalizar el 8M con el "No a la guerra'"Rosana Laviada analiza cómo Sánchez vuelve a instrumentalizar el 8M para sus intereses, esta vez con el ‘No a la guerra’.
- La República de los Tonnntos: Cuando Obama dejó en evidencia a Zapatero y su 'No a la guerra'Santiago González comenta reacciones como la de Belarra al ‘No a la guerra’ y recuerda cómo Obama dejó en evidencia a Zapatero con un ejemplo claro.
- Las Noticias de La Mañana: Feijóo tiende la mano al PNVRosana Laviada comenta el acercamiento de Feijóo al PNV.
- Prensa económica: El "no a la guerra" de Sánchez amenaza el suministro de gas: EEUU nos vende el 44%Rosana Laviada comenta con Luis F. Quintero el "no a la guerra" de Sánchez: un desafío a EEUU que pone en riesgo el suministro de gas.
- Federico a las 7: "¿Quién es Leavitt para estropearle a Sánchez su genialidad?"Rosana Laviada analiza lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca sobre que España "cooperará con el ejército de EEUU" y la reacción del Gobierno.
- Los titulares de la prensa del día 05/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en cómo Pedro Sánchez rescata el ‘No a la guerra’ de Zapatero.
- Federico a las 6: Irán ataca a varios de sus vecinosDaniel Muñoz cuenta la última hora de la guerra en Oriente Medio donde Irán a atacado a varios de sus vecinos.
- Cuando una ciudad es sucia, desvencijada, caótica, ruidosa... y sin embargo es maravillosaUn episodio lleno de cultura e historia en El Placer de Viajar, con un recorrido por las bodegas más interesantes de Rioja y una visita a Palermo.
- Las cosas de Palacios: Después de la Champions llega la Europa LeagueUn recorrido por la memoria del celuloide, desde Newman hasta Pacino, mediante fragmentos insertados en canciones de grupos como Slipknot o Pantera.
- Telele: ¿Y si hubiera Goyas para series?De 'Superstar' a 'Poquita fe', la crítica audiovisual de esRadio valora el humor costumbrista y la memoria histórica en las producciones españolas.
