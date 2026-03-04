Últimos audios
- Federico a las 7: Sánchez sitúa a España en el lado oscuro de la historiaFederico analiza las críticas de Trump y Merz, el canciller alemán, a Sánchez por situarse al lado de Irán en lugar de nuestros aliados clásicos.
- Los titulares de la prensa del día 04/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares centrados en la amenaza de Trump a España con un embargo tras calificarnos de "socio terrible".
- Federico a las 6: Sánchez aísla a España para ocultar su corrupciónFederico analiza cómo Pedro Sánchez destruye por intereses personales lo conseguido por la diplomacia española durante décadas con nuestros aliados.
- Prohibido Contar Ovejas: Hace 30 años de…Felipe Couselo revive hitos fechados en 1996 como Trainspotting y el éxito de The Fugees en un viaje por la cultura que marcó a toda una generación.
- El Primer Palo (03/03/2026): Programa completo; el Atlético pasa a la final de Copa sufriendoTertulia con María Trisac, Paul Tenorio, Dani Blanco, Sergio Fernández y Látigo Serrano.
- Las consecuencias económicas del sanchismo: De los efectos de la guerra en Irán al ataque de Yolanda Díaz a las empresasCarlos Cuesta y Domingo Soriano analizan cómo afecta a la economía lo que está pasando en el Golfo; los datos del paro, y el Estatuto del Becario.
- Tertulia de Cuesta: La amenaza de Irán al resto del mundo y los errores en la respuesta de SánchezCarlos Cuesta comenta con Miguel Ángel Pérez y Carmelo Jordá los ataques del régimen de los ayatolás y las consecuencias internacionales.
- La embajadora de Israel en España alerta sobre la amenaza iraní: "Es un peligro internacional"Carlos Cuesta entrevista a la diplomática israelí Dana Elrich sobre la Guerra de Irán, la postura de España y cómo se vive en Israel.
- El almirante Garat, sobre la credibilidad de la política internacional de España: "La ha perdido por completo"Carlos Cuesta entrevista al almirante retirado Juan Rodríguez Garat sobre la postura del Gobierno de Sánchez en la Guerra de Irán y sus consecuencias.
- El día en 15 minutos: De la amenaza a España de Trump a la investigación por Plus UltraCarlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.
