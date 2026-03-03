Federico a las 7: España indefensa y aislada

Últimos audios
- La República de los Tonnntos: La "guerra sucia" de Irene MonteroSantiago González comenta la defensa que ha hecho Irene Montero de Mónica Oltra hablando incluso de "guerra sucia".
- Federico a las 8: Sánchez y Zapatero, la decadencia de EspañaFederico analiza la comparecencia de Zapatero en el Senado donde reconoció haber enchufado a sus hijas en el rescate de Plus Ultra.
- Federico a las 7: España indefensa y aisladaFederico analiza cómo Sánchez, al romper con EEUU no permitiendo el uso de las bases en España, deja a nuestro país aislado internacionalmente.
- Los titulares de la prensa del día 03/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.
- Federico a las 6: Sánchez rompe militarmente con EEUUFederico analiza el numerito de Sánchez no permitiendo a EEUU usar sus bases militares en España para atacar a Irán, ¿se irá EEUU a Marruecos?
- Prohibido Contar Ovejas: Young Timers, clásicos electrónicos recientesCouselo y Vizcaíno diseccionan en aquellas obras de culto que, sin ser antiguas, ya forman parte del canon cultural del nuevo milenio.
- El Primer Palo (02/03/2026): Programa completo; derrota del Madrid ante el GetafeTertulia con Sergio Fernández, Sergio Valentín y Dani Blanco.
- El Primer Palo (02/03/2026): Football is coming home; Fernando RedondoDani Blanco repasa la trayectoria de Fernando Redondo.
- Ni olvido ni perdón: Radicales proetarras paran las clases en VitoriaCarlos Cuesta y Carlos Urquijo comentan el uso de botes de humo para vaciar las facultades, y la petición en Navarra sobre la Policía en estadios.
- La Tertulia de Cuesta: La posición de Sánchez en la guerra de Irán que enfada a la OTAN y a Estados UnidosCarlos Cuesta analiza con Alejandro Vara y Luca Constantini las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y la declaración de Zapatero en el Senado.
