- Tertulia de Federico: Felipe VI y su actitud ejemplar ante el eméritoFederico analiza con Luis Herrero y Bieito Rubido la situación del rey emérito y su posible vuelta a España.
- La República de los Tonnntos: Uclés, el tonto de la boina que da lecciones sin saber de historiaSantiago González comenta lo dicho por David Uclés contra Federico Jiménez Losantos
- Federico a las 8: Nogueras somete a un Sánchez cada vez más débilFederico analiza cómo el "pseudopresidente" está a merced de los caprichos de sus socios, como Junts, el partido del fugado Puigdemont.
- Federico a las 7: Federico a Sánchez, "veré pasar por delante tu cadáver político"Federico responde a Pedro Sánchez tras insultar a Libertad Digital. Un mentiroso que lleva 3 años sin presupuestos es un "pseudopresidente".
- Prensa económica: ¿Cómo quedan los caseros tras la caída del decreto antidesahucios de Sánchez?Federico comenta con Luis F. Quintero la caída del decreto antidesahucios de Sánchez en el Congreso, una victoria agridulce para los caseros.
- Federico a las 6: Federico responde a los insultos de Sánchez"Sabes que mientes. A que no te atreves machote a pedir una rectificación, que no haremos, y vamos a juicio a decir todos la verdad como testigos".
- Las Noticias de La Mañana: La UCO desmonta a Pardo de VeraFederico analiza la nueva entrega del caso Koldo: la UCO vincula a Pardo de Vera con el amaño de contratos y las conexiones chinas de Zapatero.
- El Primer Palo (26/02/2026): Programa completo; Seis equipos españoles esperan el sorteoDani Blanco modera la tertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio y Paco Rabadán.
- El Primer Palo (26/02/2026): Al infierno con los tattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- La diana económica: Yolanda Díaz se despide y este es el desastre de país que nos dejaCarlos Cuesta y Luis F. Quintero comentan la decisión de la ministra de Trabajo y analizan las consecuencias que han tenido sus medidas.
