Federico a las 7: Puente pierde los papeles ante las dudas sobre el estado de salud de Sánchez

- La República de los Tonnntos: La Audiencia Provincial de Valencia deja en evidencia a la sectaria Silvia IntxaurrondoSantiago González comenta cómo una vez más ha quedado demostrado el sectarismo de Silvia Intxaurrondo en TVE, ahora a cuenta de Mónica Oltra.
- Federico a las 8: Decae el escudo de Sánchez para los okupasFederico analiza cómo el Gobierno volverá a perder la votación de su "escudo social" que realmente protege a los okupas.
- Federico a las 7: Puente pierde los papeles ante las dudas sobre el estado de salud de SánchezFederico comenta los insultos de Óscar Puente a Libertad Digital tras la exclusiva sobre el estado de salud de Pedro Sánchez.
- Los titulares de la prensa del día 26/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día, casi toda la la prensa se ha tragado la cortina de de humo de Sánchez con el 23-F.
- Federico a las 6: La prensa se traga la cortina de humo del 23-F que no revela nada nuevoFederico analiza cómo la la prensa se ha tragado la cortina de humo de Sánchez "desclasificando" documentos del 23-F que no aportan nada nuevo.
- Un castillo espectacular desde el que ver una de las batallas más recordadas de nuestra historiaNuestro podcast visita esta semana un lugar clave en la historia de Estados Unidos y otro igualmente importante en la de España: Boston y Almansa.
- Prensa económica: Los estragos del SMI: los autónomos dejan de contratar y se hunde el empleo doméstico y en el campoFederico comenta con Luis F. Quintero los efectos devastadores de la subida del SMI.
- Las Noticias de La Mañana: Federico desvela los motivos de Sánchez para desclasificar el 23-FFederico analiza las razones ocultas tras la desclasificación de los documentos del 23-F.
- Prohibido Contar Ovejas: Más ovejas que seccionesIsaac Vizcaino y Dani Palpaciones deciden colonizar un programa con gente disfrazada y una buena producción de Rubin. Una noche para la música.
- Notas (musicales) a pie de página: San Valentín sin azúcar. Carnaval con máscarasDe Kiss a Daft Punk, un repaso por artistas que emplean el maquillaje y el anonimato para forjar leyendas estéticas más allá de sus acordes.
