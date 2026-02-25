Menú
Federico a las 7

Federico a las 7: Emergencia Judicial

Federico analiza la situación de "corrupción judicial multidireccional", desde el TC al ministro Bolaños pasando por la jueza roja de Catarroja.

Es la Mañana de Federico

