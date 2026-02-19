Federico a las 7: José Ángel Gónzalez, altercados en prostíbulos y mal trato a las mujeres

Últimos audios
- Federico entrevista a Carmen Gutiérrez, responsable de la única unidad pública para mujeres con mutilación genitalFederico entrevista a Carmen Gutiérrez, ginecóloga y responsable de la única unidad pública especializada en mutilación genital femenina.
- La República de los Tonnntos: Desde el partido de Mónica Oltra comparan a Vox con Hitler por querer prohibir el burkaSantiago González comenta las repercusiones del caso de la dimisión del DAO y la intención de PP y Vox de prohibir el burka.
- Federico a las 8: Las cloacas han tomado el poderFederico analiza el caso de la dimisión del DAO protegido de Marlaska y el caso de la información de las saunas del suegro de Sánchez.
- La maravilla románica y gótica llena de iglesias y palacios que fue y es una parada clave del Camino de SantiagoEl Placer de Viajar vuela de Navarra al archipiélago portugués de Madeira para conocer Estella y Porto Santo.
- Federico a las 7: José Ángel Gónzalez, altercados en prostíbulos y mal trato a las mujeresFederico analiza el retrato que hacen del DAO dimitido los que le conocieron y que hace insostenible la versión de Marlaska de que no sabía nada.
- Prensa económica: Así fracasó en otros países el asalto a las empresas que prepara Yolanda Díaz con los sindicatosFederico comenta con Luis F. Quintero el plan de Yolanda Díaz para que los sindicatos entren en los consejos de administración.
- Los titulares de la prensa del día 19/02/26Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en lo dicho por Marlaska sobre el DAO dimitido acusado de violación.
- Las Noticias de La Mañana: Óscar Puente arremete contra el PP en el Congreso: "Nos vemos en los tribunales"Federico comenta el último bochorno en el Senado de Óscar Puente.
- Federico a las 6: Marlaska mete presión a la víctima del DAOFederico analiza cómo Marlaska revictimizó a la policía violada supuestamente por el DAO al decir que sólo dimitirá si lo pide ella.
- Telele: Los grandes magos y magas de las seriesEl análisis de hechiceros y brujas aborda desde el éxito de The Magicians hasta las tensiones internas en el legendario rodaje de Embrujadas.
- Suscríbase a los podcast