Federico a las 7: Dimite el DAO tras una demanda por violación

- La Bolsa: El Ibex 35 supera los 18.100 puntos camino de máximos históricos impulsado por JapónLuis F. Quintero nos trae la apertura de la bolsa.
- Tertulia de Federico: Marlaska no dimiteFederico comenta con Dieter Brandau y Marhuenda el escándalo del DAO: Marlaska mantuvo un año al jefe de la Policía acusado de violación.
- El Primer Palo (17/02/2026); El ringJaime Ugart y Emilio Marquiegui repasan la actualidad boxística
- La República de los Tonnntos: La postura hipócrita de las "feministas" como Belarra ante el burkaSantiago González comenta la dimisión del DAO de la Policía tras la acusación de una violación y el rechazo de la izquierda a prohibir el burka.
- Federico a las 8: Marlaska cuestionado tras la dimisión de su DAOFederico analiza la dimisión del DAO de la Policía tras ser acusado de violación y recuerda que es el protegido de Marlaska.
- Prensa económica: La última locura anticapitalista: "Abolir la heterosexualidad como modo de producción"Federico comenta con Luis F. Quintero el último disparate del filósofo marxista Federico Zappino, que vincula la teoría de género con el materialismo.
- Las Noticias de La Mañana: Sánchez amañó las primarias de 2017: "Mete los votos de los cuatro rumanos"Federico comenta los nuevos mensajes de Koldo García desvelados por El Español.
- Federico a las 7: Dimite el DAO tras una demanda por violaciónFederico analiza la dimisión del DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, José Ángel González, protegido por Marlaska.
- Los titulares de la prensa del día 18/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la dimisión de José Ángel González, Director Adjunto Operativo de la Policía.
- Federico a las 6: El DAO protegido por Marlaska, acusado de una violaciónFederico analiza la dimisión del DAO de la Policía Nacional, protegido por Marlaska, acusado de violar a una agente.
