Federico a las 7: Aldama y los sobres que comprometen a Sánchez, ZP y el PSOE

- La República de los Tonnntos: La propaganda de Vox contra el PPSantiago González comenta cómo mientras PP y Vox van a votar a favor de prohibir el burka los de Abascal atacan a los de Feijóo.
- Federico a las 8: Nuevos casos de corrupción en el círculo de SánchezFederico analiza los nuevos casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez, que ya tiene imputados a su mujer y su hermano.
- Federico a las 7: Aldama y los sobres que comprometen a Sánchez, ZP y el PSOEFederico analiza cómo Aldama dice poder demostrar la financiación ilegal del PSOE comprometiendo además a Sánchez y Zapatero.
- Los titulares de la prensa del día 16/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día como lo que publica LD sobre cómo Aldama podría demostrar la financiación ilegal del PSOE.
- Federico a las 6: Muere a los 27 años el preso político cubano Luis Miguel OñaFederico analiza la muerte del joven disidente fruto de las torturas de un régimen, el castrista: Durante su cautiverio sufrió una isquemia cerebral.
- Sánchez, muy tocado tras la declaración de su ex mano derecha ante el JuezCarlos Cuesta presenta una nueva edición del Programa de Cuesta con las declaraciones de Hernando y Cerdán en el juzgado como protagonistas.
- Entrevista con Agustí SansEntrevista con Agustí Sans pocos días después de anunciar su retirada con apenas 30 años por una grave lesión de rodilla.
- Tirando a Fallar: la Copa a la vuelta de la esquina y una carrera que acaba demasiado prontoLa gran previa de la Copa del Rey, entrevista con Agustí Sans tras anunciar su retirada y análisis de un All-Star que vuelve a decepcionar.
- Es Salud: La obesidad, el factor que se esconde tras muchas enfermedadesLucía Prieto habla con ayuda de los mejores especialistas sobre la salud.
- TDND: Beltrán Parages: "No invertimos en gráficos, lo hacemos en minas y pubs que el mercado ha dejado de lado"El socio de Azvalor, Beltrán Parages recordó en TDND que "el viento de cola está cambiando; lo mejor para el value no ha hecho más que empezar".
