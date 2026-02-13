Federico a las 7: Sánchez marginado en Europa y acorralado en España

Últimos audios
- Por fin es viernes: 'Cumbres Borrascosas', pasión sin químicaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Urdangarín blanquea a la infanta Cristina en su libro de memoriasFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Daniel Carande y Tico Chao.
- Entrevista a Chris Hemsworth y Bart Layton por 'Ruta de escape': "He conducido más de lo que creía"Sergio Pérez entrevista al director y protagonista de esta película de acción sobre un "ladrón con principios" que roba joyas aseguradas.
- Prensa económica: Sangría inmobiliaria en Barcelona: la oferta de vivienda se desplomaFederico comenta con Luis F. Quintero como la contracción se ha acelerado tras la entrada en vigor del decreto de la Generalidad de Cataluña
- Tertulia de Federico: Sánchez arrastra a España a la irrelevanciaFederico analiza con Rosana Laviada, Carlos Cuesta y Tomás Cuesta el nuevo decreto de regularización masiva de Sánchez
- La República de los Tonnntos: Sarah Santaolalla monta ahora el drama tras las disculpas de Motos y BelmonteSantiago González comenta cómo a Sarah Santaolalla tampoco le valen las disculpas por un comentario en el que ni siquiera la mencionaban.
- Federico a las 8: Marlaska cuestiona los datos de la Policía sobre inmigración ilegalFederico analiza cómo Marlaska no da credibilidad a las pruebas que demuestran los fraudes en la regularización masiva de Sánchez.
- Federico a las 7: Sánchez marginado en Europa y acorralado en EspañaFederico analiza la pataleta de Sánchez con Meloni por excluirle de la cumbre de líderes europeos previa al encuentro de los 27.
- Los titulares de la prensa del día 13/02/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la cumbre de líderes europeos en la que no ha estado Sánchez.
- Las Noticias de La Mañana: Sánchez desborda España: 10 millones de extranjeros, colapso policial y okupas protegidosFederico comenta los nuevos datos demográficos que sitúan a España en 49,5 millones de habitantes, con 10 millones de nacidos en el extranjeros.
