Federico a las 7

Federico a las 7: Sánchez marginado en Europa y acorralado en España

Federico analiza la pataleta de Sánchez con Meloni por excluirle de la cumbre de líderes europeos previa al encuentro de los 27.

Es la Mañana de Federico

